Die perfekten Sommerdesserts

© Stockfood Dauer: 50 min + Kühlzeit Schwierigkeit: leicht Portionen: 1 Tarte à 28 cm

Zutaten 200 g Dinkelmehl 70 g Zucker, 1 Prise Salz 1 Msp. Zimtpulver 100 g kalte Butter, 2 EL Obers Butter, für die Form getrocknete Hülsenfrüchte, zum Blindbacken 250 g weiße Schokolade 250 g Crème fraîche, oder Frischkäse 1–2 Päckchen Vanillezucker 125 g Heidelbeeren Essblüten, zum Garnieren

Zubereitung 1. Das Mehl mit dem Zucker, Salz und Zimt mischen. Die Butter in Stückchen und die Sahne dazugeben, alles zu einem glatten Teig verkneten und für ca. 30 Minuten in Folie gewickelt in den Kühlschrank legen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Tarteform ausbuttern. 2. Den Teig auf bemehlter Fläche auswellen und die Form damit auslegen, dabei einen Rand hochziehen und den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Mit Backpapier belegen und mit getrockneten Hülsenfrüchten beschweren. Im Ofen ca. 20 Minuten blindbacken. Anschließend herausnehmen, die Hülsenfrüchte und das Papier wieder entfernen und auskühlen lassen. 3. Die weiße Schokolade hacken und schmelzen. Die Crème fraîche mit dem Vanillezucker verrühren. Die Schokolade unterziehen und die Masse auf den Mürbteigboden geben. Glatt streichen und im Kühlschrank fest werden lassen. Die Heidelbeeren waschen, verlesen und abtropfen lassen. Auf der Tarte verteilen und mit Essblüten garnieren. Zum Servieren in Stücke schneiden.