Die besten Pfandl-Gerichte

© Stockfood Dauer: 40 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 Zutaten

150 g Mehl

250 ml Milch

3 Eier

Salz

40 g Haselnusskerne

8 Scheiben Frühstücksspeck

2 Birnen

4 Frühlingszwiebeln

2 EL Butter

Pfeffer

Zubereitung

1. Das Mehl mit Milch, Eiern und Salz verrühren. Die Nüsse grob hacken. Die Birnen schälen, vierteln, das Kernhaus entfernen und das Fruchtfleisch in Spalten schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Röllchen schneiden.

2. Die Nüsse in einer Pfanne goldbraun rösten und wieder herausnehmen. Pro Pfann­kuchen 2 Speckscheiben und einige Birnenspalten in 1 TL heißer Butter anbraten. Etwa ein Viertel des Teigs angießen, verteilen und leicht gebräunt stocken lassen.

3. Den Pfannkuchen auf ­einen Teller stürzen, wieder in die Pfanne gleiten lassen und auf der anderen Seite ebenfalls leicht bräunen. Mit Nüssen und Frühlingszwiebeln bestreuen und mit Pfeffer übermahlen.