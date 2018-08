Die besten Hütten-Schmankerln

Dauer: 50 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4 Zutaten

1 kg festkochende Erdäpfel, am Vortag gegart

1 Lauchstange

2 rote Zwiebeln

180 g Steinpilze

400 g Schweinefilet, küchenfertig

6–8 EL Rapsöl, 1–2 EL Butter

Salz, Pfeffer aus der Mühle

4 EL frisch gehackte Kräuter, z. B. Petersilie und Majoran Zubereitung

1. Die Erdäpfel schälen und

in Scheiben schneiden. Den Lauch waschen, putzen und in dünne Ringe schneiden. Die Zwiebeln schälen, putzen und in schmale Streifen schneiden. Die Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Das Filet abbrausen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.

2. In einer Pfanne 1–2 EL Öl erhitzen und darin die Zwiebeln mit dem Lauch 4–5 Minuten mit leichtem Biss braten. Dann herausnehmen, zur Seite stellen und 1 EL Butter zerlassen. Darin die Pilze 3–4 Minuten braun anbraten. Etwas salzen, aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen.

3. Weitere 3–4 EL Öl in die Pfanne geben und die Erdäpfel unter gelegentlichem Wenden 7–9 Minuten kross braten. Dabei mit Salz und Pfeffer würzen. In einer weiteren großen Pfanne das übrige Öl erhitzen und das Filet 1–2 Minuten pro Seite braten. Salzen, pfeffern und die übrigen Zutaten untermischen. Mit den Kräutern durchschwenken, abschmecken und servieren.