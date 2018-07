Das perfekte Steak

So gelingt das Steak 1/8

Bevor Sie das Steak braten, sollte es Zimmertemperatur haben. Deshalb nehmen Sie das Steak am besten schon eine halbe Stunde, bevor Sie mit dem Braten beginnen, aus dem Kühlschrank.

Schritt 1: Bevor Sie das Steak braten, sollte es Zimmertemperatur haben. Deshalb nehmen Sie das Steak am besten schon eine halbe Stunde, bevor Sie mit dem Braten beginnen, aus dem Kühlschrank.

Heizen Sie das Backrohr auf 160 °C vor, damit Sie nach dem Braten, das Steak in der Pfanne gleich hineinstellen können.

Schritt 2: Heizen Sie das Backrohr auf 160 °C vor, damit Sie nach dem Braten, das Steak in der Pfanne gleich hineinstellen können.

Verwenden Sie zum Braten am besten eine Pfanne aus Gusseisen oder Eisen. Um das typische Grillrost-Muster auf das Steak zu zaubern, sollte der Pfannenboden Streifen besitzen.

Schritt 3: Verwenden Sie zum Braten am besten eine Pfanne aus Gusseisen oder Eisen. Um das typische Grillrost-Muster auf das Steak zu zaubern, sollte der Pfannenboden Streifen besitzen.

Verwenden Sie beim Braten Butterschmalz und Erdnussöl. Geben Sie je einen Teil dieser Fette in die Pfanne, wenn sie schon heiß ist und raucht.

Schritt 4: Verwenden Sie beim Braten Butterschmalz und Erdnussöl. Geben Sie je einen Teil dieser Fette in die Pfanne, wenn sie schon heiß ist und raucht.