Frisch gebrühten Kaffee mit kalter Milch aus dem Kühlschrank schneller abkühlen lassen funktioniert - aber nur bedingt. Das Zugeben von kalter Flüssigkeit lässt Heißes nämlich langsamer abkühlen! Newton hat diesen physikalische Phänomen in seinem Abkühlungsgesetz beschrieben. Temperaturunterschiede sind dafür ausschlaggebend.

Kaffeegesetz

Heißes wird bei größerem Temperaturunterschied zur Umgebung rascher kalt. Das bedeutet: Ein frisch gebrühter Kaffee kühlt schneller ab als ein warmes Kaffee-Milch-Gemisch. Wer also möchte, dass sein Kaffee länger warm bleibt, sollte die Milch gleich nach dem Aufbrühen zugeben. Wer sich aber nicht die Zunge verbrennen möchte und seinen Kaffee schneller genießen will, sollte die Milch erst nach dem ersten Abkühlen einfüllen. Natürlich ist das auch eine Frage der Milchmenge – bei einem Milchkaffee sieht die Sache anders aus. Wer es genau wissen will, kann es mit dieser Formel nachrechnen: u 0 (t) = −k(u(t) − a), u(0) = u0