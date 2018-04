Österreichs schönste Grill-Plätze

Grillen im eigenen Garten ist erlaubt. Aber wo dürfen Menschen, die keinen Garten oder Balkon haben, in der freien Natur ihr Essen auf offenem Feuer und Rost zubereiten? In ganz Österreich gibt es eine Vielzahl an öffentlichen Grillplätzen. Wir haben die schönsten Orte, wo Grill-Spaß unter Einhaltung lokaler Regeln auch legal ist, zusammengestellt.

© PID - Stadt Wien