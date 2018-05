Leo Gradl macht dich zum Besser-Griller

Leo Gradl vermittelt am 9. Mai 2018 in Linz Basis-Wissen für die Speisenzubereitung am offenen Feuer und mit dem heißen Rost. Die Teilnehmer dürfen sich nicht nur Leo's geballtes Wissen erwarten, sondern legen mit Hand, um das zu kosten, was sie unter Gradls fachkundiger Anleitung selbst zubereiten konnten. Mit Seminar-Unterlagen und einem Teilnehmer-Zertifikat kehren die Grillschul-Besucher an ihre eigenen Grillplätze zurück. Jene, die danach Auffrischung des Grill-Weltmeisters brauchen, können dies mittels seiner Video-Tutorials machen. Danach geht es für Gradl mit Spezialkursen wie Steak bloody good weiter.