Genuss-Duo Fleisch und Schokolade

Vollmilch-Schokolade hat nichts am Grillrost zu suchen. So viel vorweg. Edelbitter-Schokolade mit hohem Kakao-Gehalt und sogar Stückchen unbehandelter Kakao-Bohnen bahnen sich gerade den Weg in die Grill-Szene und auf die Roste experimentierfreudiger Genuss-Pioniere. Die Berliner Schokoladen-Manufaktur Rausch will sich in der angelaufenen Grill-Saison und im kommenden Sommer einen Stammplatz in den über offenem Feuer zubereiteten Gerichten erobern. Das Unternehmen ist dabei mit Grill-YouTubern Gerichte neu zu interpretieren und einem Food-Trend Dynamik verleihen.

Nicht jede Schokolade passt zu Fleisch. Das Rausch Schokoladenhaus hat sich nun erstmals mit Grill-Experten zusammengetan und Rezepte entwickelt, die nicht nur den Fleischgeschmack hervorheben, sondern auch die besondere Qualität von Edelkakao-Schokoladen in den Fokus stellen. Mit den Sizzle Brothers und Redstyle Cooking werden Rezepte erstellt in denen Schokolade in verschiedenen Edelbitter-Stufen - Trinidad 80 %, Peru 60 %, Cocoa Balls zum Reiben aber auch rohe, unbehandelte Kakaobohnen-Stückchen, sogenannte Kakaonibs - zum Einsatz kommen.

Experimentieren ist das Grundprinzip dieser Fleisch-Schokolade-Fusion. Die Zubereitungsmöglichkeiten sind, wie die Erfahrungen mit den Grill-Influencern zeigten, vielfältig. Von Soßen über Marinaden bis hin zur Füllung: beim Grillen mit Schokolade können vielseitige Genuss-Kreationen entstehen.