Frauen kochen, Männer grillen?

Etwas mehr als drei von vier Österreichern kochen zumindest einmal pro Monat selbst. Das Zubereiten von Speisen bleibt allerdings eine Frauen-Domäne - mit einer Ausnahme: Grillen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS bei 1.000 repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ausgewählten Personen.

Konkret greifen 76 Prozent zumindest einmal pro Monat zum Kochlöffel, zur Backform oder zur Grillzange. Kochen ist besonders verankert: 64 Prozent stehen zumindest einmal pro Monat am Herd. Darunter sind 25 Prozent, die sogar täglich frische Gerichte zubereiten. 27 Prozent machen das mehrmals pro Woche und zehn Prozent einmal pro Woche. Backen einmal pro Monat oder öfter ergibt sich bei 30 Prozent, Grillen im Sommer bei 40 Prozent.

© Franz Kupetzius - Grillen-Barbecue.at

Kochen und Backen sind weiblich

70 beziehungsweise 85 Prozent der Frauen praktizieren dies, aber nur 30 Prozent beziehungsweise 15 Prozent der Männer. Beim Grillen ist das Verhältnis anders: Das ist zu 54 Prozent Sache der Männer und zu 45 Prozent der Frauen. Bei den Köchen und Bäckern zeigt sich ein Altersgefälle: Je jünger, umso weniger. Beim Grillen sind hingegen auch die unter 30-Jährigen gut vertreten.

Die Motive dafür, Essen selbst zuzubereiten, sind eindeutig: Vielfach ist Kochen eine Notwendigkeit. Darüber hinaus besteht die Absicht, sich gesund zu ernähren. Nicht wenige Befragte gaben auch an, dass ihnen Kochen Spaß mache, dass es für sie ein Hobby und ein Ausgleich sei. Beim Backen geht es darum, lieber selbst etwas herzustellen, als fertige Kuchen zu kaufen. Häufig erklärt wurde aber auch, dass nur zu besonderen Anlässen der Backofen angeheizt werde. Grillen gehört hingegen für die meisten fix zum Sommer und zum schönen Wetter - am liebsten in großer Gesellschaft. Für viele zählt auch der Genuss: Sie stimmten der Aussage "Gegrilltes Fleisch schmeckt am besten" zu.