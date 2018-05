Die besten Grill-Kurse Österreichs

Die Grill-Saison ist angelaufen und bereits voll im Gange. Bei den anhaltenden sommerlichen Temperaturen schmecken die im Freien zubereiteten Gerichte einfach am besten vom Grill. Aber auch Grillen will gelernt sein, denn so einfach ist der Umgang mit offenem Feuer, Glut, Garzeit und -punkt und der Qualität von Grillgut nicht. Damit Fleisch, Fisch & Co. auch perfekt gelingen und ihr Gäste mit euren Grillkünsten begeistern könnt, lasst euch das Spiel mit Feuer & Fleisch von Meistern ihres Faches zeigen. Deren Kurse und Grill-Empfehlungen helfen euch auf dem Weg zum Grillmeister Perfektion zu erlangen.

Die besten Grillkurse 1/7 Wien und Niederösterreich

Grillschule Matzek

Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek bietet für Privatpersonen und Unternehmen Grillkurse vom Basis- bis zum Spezial-Seminar in Wien und Maria Dreieichen an.

Ab 135 Euro pro Person. www.grillschule.at

Weber Grill Academy

Verschiedene Kurse und Seminare an insgesamt elf Standorten in ganz Österreich ab 99 Euro pro Person. www.weber-grillakademie.com

Schlemmi's Kuchl BBQ & Grill

Vom Anfänger zum Spezialisten an Smoker, Kugel- und Gasgrill. Steirisch, asiatisch und Fisch richtig grillen lernen.

Preis auf Anfrage. www.schlemmiskuchl.com

Die Meister Griller

Kurse zu den Themen: Basics, Traditionelles, Fisch und Meeresfrüchte und American BBQ ab 69 Euro pro Person. www.meister-griller.at

Barbecue Point

Zertifizierte Grilltrainer und BBQ-Champions verraten in Wien und Gerasdorf ihre Grillgeheimnisse. Basiskurs: 95 Euro pro Person; weitere Kurse (z. B. Smokerkurs oder Kanadisch Räuchern) ab 89 Euro pro Person. www.oesterreichgrillt.at

Grillschule Wegerbauer

Verschiedene Kurse mit Doppelstaatsmeister Rupert Wegerbauer, die meisten Kurse finden in Alberndorf statt. Ab 75 Euro pro Person. Franz Kupetzius

Verschiedene Kurse mit Doppelstaatsmeister Rupert Wegerbauer, die meisten Kurse finden in Alberndorf statt. Ab 75 Euro pro Person. www.wegerbauer.info

Franz Kupetzius

Grillkurse unter dem Motto: "Von der Vorspeise bis zum Dessert". Kupetzius Grillschule ab 99 Euro pro Kurs und Person. www.grillen-barbecue.at

Tom’s Grillwerkstatt

Einsteiger- und Themenkurse mit Grillprofi Tom Heinzle in

Mäder in Vorarlberg. Preis auf Anfrage. www.tomsgrillwerkstatt.at