Helene und Walter Leitinger sind die Stoaberg Griller in Lofer bei Salzburg. In vier Mai-Terminen geben sie ihr Grill-Wissen an Interessierte weiter. Nach zwei ausgebuchten Grillschul-Veranstaltungen steht am 26. Mai ab 15 Uhr das Steak im Mittelpunkt der Wissensweitergabe der Leitingers.

Die Stoaberg Griller haben sich der Verwendung hochwertiger nach Möglichkeit regional produzierten Lebensmittel, der besten Gewürze, selbst angebauter Kräuter und qualitativ besonders wertvoller, gesunder Speisenzubereitung verschrieben.

Ihr Seminarangebot reicht vom Grill und BBQ Basis-Seminar, Grill und BBQ Aufbau-Seminar, Fisch und Meeresfrüchte Seminar, Das Perfekte Steak, Wild auf Feuer, Grillen bei Winterlichen Temperaturen bis zum zweitägigen Smokerworkshop.

Die Stoaberg Griller grillen auf einer breiten Palette von Grillgeräten und von ihnen erprobtem Zubehör, wie Weber Kugelgrill , Char Grill, Outdoorchef Gasgrill, Oklahoma Joe Chuckwagon 16“, Weber Smokey Mounten Cooker, Monolith Le Chef und den Dutch Öven.