So macht man Gin Tonic im Sommer!

Herb, cool, sexy: Seit ein paar Jahren erlebt die Kult-Spirituose Gin Tonic ein großes Comeback. Insbesondere im Sommer bestellen viele gerne den Longdrink, weil er mit Limettensaft schön erfrischt. Was aber noch cooler ist? Gin Tonic am Stiel. Für den Grillabend eine perfekte Alternative zur klassischen Variante im Glas.

Und so geling'ts!

Zunächst brauchen Sie Eisformen für Stieleis (im Fachhandel und online zu finden), in welchen Sie den Mix einfüllen. Weiters benötigen Sie folgende Zutaten:

Gin

Tonic

Limettensaft

Gurkenscheiben

optional Minze

Für ein Eis werden in etwa 4cl Gin, drei dünne Gurkenscheiben in die Form gefüllt und mit Tonic und Limettensaft aufgegossen. Am besten bereiten Sie den Mix in einem großen Gefäß zu und füllen dann die Förmchen auf. Dann stellen Sie die Eisstiele in den Tiefkühler. Nach etwa zwei Stunden können Sie den alkoholischen Drink dann wie ein Eis genießen.