So erkennen Sie gutes Eis im Urlaub!

Die Farbe



Starke unnatürliche Farbtöne, wie mintgrünes Pistazieneis, blaues Eis oder grelle Pinktöne weisen auf den Einsatz von Farbstoffen hin. Der Einsatz von Farbstoffen bedeutet meist, dass der Eismacher auch vor dem Einsatz von Aroma­stoffen nicht zurückschreckt.

Die Vitrine



Sieht man das Eis in einer offenen Vitrine, oder ist es unter Deckeln in sogenannten Pozzetti versteckt? Diese Pozzetti-Vitrinen sind ein Qualitätsmerkmal, weil das Eis hier ­perfekt gekühlt und geschützt vor Luft und Licht bleibt.

Die Sortenschilder



Wenn die Eissorten in der Vitrine kleine Schilder haben, die mit Logo oder Namen eines Zulieferers versehen sind, werden höchstwahrscheinlich auch die halbfertigen Mischungen dieses Lieferanten für das Eis verwendet.



Sorten wie Schlumpfeis, Smarties, Cookies, etc. sind eingetragene Markenzeichen, die von Industriefirmen als halbfertige Mischungen ­angeboten werden. Eissalons, die solche Sorten anbieten, ­arbeiten nicht ausschließlich mit natürlichen Zutaten in ihrer ­reinen Form.