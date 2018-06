Neue Kochshow für Alfons Schuhbeck auf oe24.TV

Mit dem neuen Format „COOKING Premium“ startet die Mediengruppe Österreich in eine neue Ära. Sternekoch Alfons Schuhbeck hat sich mit Größen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Society an den Herd begeben und teilt in der für ihn gewohnt unterhaltsamen Weise seine Küchengeheimnisse. Bereits in der Vergangenheit hat die Mediengruppe Österreich mit Alfons Schuhbeck immer wieder sehr gut kooperiert. Diese Zusammenarbeit wird nun erfolgreich fortgesetzt - für September ist bereits eine zweite Staffel in Vorbereitung. „Mit COOKING Premium ist ein dynamisches Kochformat gelungen, welches mit einer Portion Unterhaltung sowie einer Prise Charme und Witz die Zuseher und Leser begeistern wird. Ob asiatisches Thai-Curry oder klassischer Kaiserschmarrn, hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei“, gibt sich der Münchner Kochgigant Schuhbeck überzeugt.

Markus Posset, Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich: „Wir konnten Alfons Schuhbeck für dieses neue Format gewinnen. Mit dieser neuen 360 Grad Kochshow können wir zukünftig unsere Leserreichweite weiter ausbauen und neue Zielgruppen erschließen.“

Das hierzulande auflagenstärkste, kulinarische Wochenmagazin „COOKING“ wird als Premiumausgabe mit einer Auflage von 88.000 Stück + Sondervertrieb ab Freitag, den 22. Juni in der Tageszeitung Österreich und im Handel erhältlich sein. Zudem wird die Koch-Show ab Juli bei OE24 TV und über unsere Social-Media-Kanäle ausgestrahlt.

Alexandra Schima, Chefredakteurin von „COOKING“: „Wir werden gemeinsam mit zwölf prominenten Gästen unseren Lesern und TV-Zusehern tolle Rezepte und Hintergrundgeschichten erzählen“

Zu den Gästen von „COOKING Premium" zählen unter anderem die bekannte Moderatorin Silvia Schneider: „Es war wirklich spannend für mich zu sehen, wie viel wissenschaftliches Know-How Alfons Schuhbeck rund um Ernährung und gutes Essen hat. Seine Expertise hat bei mir fast noch mehr Eindruck hinterlassen als das köstliche Gericht, das wir zusammen gekocht haben!“

Weitere teilnehmende Feinspitze wie Top-Managerin Dr. Monika Poeckh-Racek (Admiral AG Vorstandsvorsitzende), Senator Hans Harrer (Senat der Wirtschaft Vorstandsvorsitzender), Kulturmanager Daniel Serafin (Esterhazy Betriebe) sowie Society-Lady Birgit Sarata und viele weitere spannende Gäste runden das lukullische Gesamtpaket ab.