Genussfestival im Stadtpark

Der Stadtpark verwandelt sich ab heute in ein Feinschmecker-Paradies: 190 Aussteller präsentieren ihre Spezialitäten sowie wie kleine Gerichte aus den Regionen an neun Gastro-Ständen.



Am Programm stehen traditionelle Schmankerl wie Tiroler Gröstl, Vorarlberger Käsknöpfle bis hin zu Waldviertler Mohnnudeln. Im Ursprungs-Zelt geben Bauern Einblicke in ihre Arbeit und Kids können sich in der Erlebniszone austoben. Zudem darf an den Ständen auch probieren und kosten. Feinschmecker und Foodies sind hier also genau richtig.

Mehr Infos: www.genuss-festival.at