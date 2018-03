Fast Food-Ketten im Kalorien-Vergleich

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Während es die einen zu Burger King zieht, kommt den anderen nur McDonald's auf das Self Service-Tablett. Über die persönlichen Präferenzen lässt sich in diesem Fall nicht streiten, dafür kann man die Fakten - in diesem Fall die Kalorien - miteinander vergleichen. Bei welcher Fast Food-Kette fällt das Menü sündiger aus? Hier der direkte Vergleich:

McDonald's Burger King

Hamburger - 253 Kalorien Hamburger - 260 Kalorien Cheeseburger - 302 Kalorien Cheeseburger - 303,5 Kalorien McChicken - 426 Kalorien Crispy Chicken 528 Kalorien Filet o Fisch - 331 Kalorien Fish King - 470 Kalorien Chicken Nuggets (100Gramm) - 249 Kalorien Chicken Nuggets - 254,6 Kalorien Pommes (100 Gramm) - 289 Kalorien Pommes - 257 Kalorien

Fazit

Kalorienarm ist keine der beiden Tabellen! Aber: Die einzelnen Portionen schlagen bei Burger King um einen Hauch mehr Kalorien zu Buche. Die Klassiker wie Hamburger oder Cheeseburger haben fast idente Werte. Dafür fällt das Dessert beim McDonald's Konkurrenten etwas "leichter" aus: Der King Sundae mit Schokolade hat 213 Kalorien, bei McDonald's sind es 279 Kalorien für den Schoko Sundae.

Wenn Sie das nächste Mal bei Ihrem Fast Food-Favoriten Halt machen und die Figur nicht darunter leiden soll, sollten Sie Pommes, Nuggets und Eiscreme links liegen lassen. Wir haben die "schlanksten" Menüoptionen für Sie zusammengestellt: