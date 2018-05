Die schlimmsten Rezepte im Netz

Ein Rezept namens 'Nutella-Fleischwurst-Käsetoast' gab den Anstoß: Zwei Blogger aus Freiburg kamen im letzten Sommer auf die Idee, die kuriosesten Beiträge aus dem Kochforum "Chefkoch.de" auf einer Satire-Seite zu versammeln. Geschmacksverwirrte Kreationen wie "Fischstäbchen-Auto", "Fußball-Pizza" oder "Gefüllte Schildkröte" trafen bei Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein auf Lachs - statt Geschmacksnerven - und damit waren sie nicht allein. Der Blog "Worst of Chefkoch" entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem viralen Hit: Auf Facebook folgen dem Blogger-Duo mittlerweile 137.000 User.

Ungustiöse Beiträge werden auf "Worst of Chefkoch.de" mit witzigen Texten garniert.

Ekel-Rezepte live nachgekocht

Am Dienstagabend waren die zwei Blogger bei "Willkommen Österreich" zu Gast und präsentierten dem Publikum ein "Best of" der schlimmsten Rezepte - und zwar live in Form einer Satire-Kochshow. "Worst of Chefkoch" geht nun auch als Kabarett-Programm auf Tour. Am 25.05 wird in Wien im Restaurant "Oben" ironisch aufgekocht.