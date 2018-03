Der Osterhase ist zurück

„Der Osterhase ist verschwunden! Wohin führt die Spur?“, rief Milka Anfang März Fans in Österreich und Deutschland zu einer großen, gemeinsamen Spurensuche auf. Nach zwei spannenden Wochen der Suchaktion wurde am Freitagnachmittag die Rückkehr des Osterhasen mit Osterfans und geladenen VIP-Familien im Wiener Donau Zentrum gefeiert. Das Highlight des Tages war die Präsentation der großen Osterhasenüberraschung, die der verspielte Osterhase hinterlassen hat. Stellvertretend für den Osterhasen ließ Milka die große Überraschung in Form des drei Meter hohen Milka Löffel-Ei Oreo vom Milka Ski-Star Michi Kirchgasser und okidoki-Moderator Robert Steiner am Freitag enthüllen. Neben der großen Überraschung warten auf alle Besucher des Donau Zentrums am 23. und 24. März (von 9 bis 18) Uhr spannende Spiel- und Bastelstationen.

Dekotipps vom Osterhasen

Für alle, die am 23. und 24. März nicht dabei sein können, hat der Osterhase gemeinsam mit Milka ein paar Dekotipps zum Einstimmen parat. Gemeinsam dekorieren hat bei Österreichern Tradition. Gemäß der repräsentativen Milka-Osterstudie dekorieren 78 % der Österreicher ihr Heim zu Ostern. Kein Wunder - das gemeinsame Dekorieren bringt die ganze Familie in Osterstimmung. Mit Blumen, Zweigen und Schokolade kann man aus seinem Heim ein kleines Osterwunderland zaubern. Besonders charmant: Die Milka Schmunzelhasen und die kleinen Osterfreunde sind eine hübsche und naschbare Osterdekoration.



Ostereier färben

Der Klassiker unter den Ostertraditionen: Eier färben. Ob kunterbunte Knallfarben oder modern in zarten Pastelltönen – der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Sind die kleinen Osterkunstwerke fertig, lassen sie sich wunderbar mit den beliebten Milka Löffel-Eiern oder dem Milka Schmunzelhasen im Körbchen kombinieren und verstecken.

