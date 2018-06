Das sind die beliebtesten Eissorten

Vanille, Erdbeere und Haselnuss sind laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) unter Eissalon-Betreibern heuer die beliebtesten Eissorten der Österreicher. "Es freut mich dabei besonders, dass Haselnuss es wieder unter die Top drei geschafft hat", kommentierte Branchensprecher Silvio Molin-Pradel am Dienstag in einer Aussendung.

Geschmacksvielfalt

Vorjahressieger Schokolade belegt heuer den vierten Platz. Dahinter reihen sich Zitrone, Mango und Cookies ein. Die Sorten Pistazie, Stracciatella und Nougat runden das Topklassement ab. Über die vergangenen Jahre hat sich neben den Klassikern auch ein breites Spektrum an neuen Sorten etabliert. "Ich finde es immer schön zu sehen, wenn neue Sorten kreiert werden. Vielfalt ist eine unserer großen Stärken", sagte Molin-Pradel. In der zweiten Juliwoche stehen etwa in vielen Eissalons spezielle Kräuter- und Gewürzkompositionen auf dem Programm.