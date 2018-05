Hinter den Türen des Casino Velden und zugleich an einem der wohl schönsten Plätze rund um den Wörthersee findet sich ein kulinarisches Juwel, das Restaurant Die Yacht. Hier serviert Küchenchef Marcel Vanic aufregende Gerichte, die Kreativität mit bester Qualität verbinden. „Marcel Vanic versteht es, mit seinem Stil der Zubereitung den Gerichten einen gewissen Twist zu geben“, schreibt der Guide Gault&Millau, der das Restaurant 2018 mit zwei Hauben und 16 Punkten ausgezeichnet hat. Während großer Wert auf Regionalität und Saisonalität gelegt wird, dürfen auch internationale Köstlichkeiten wie bretonischer Hummer oder Austern auf die Teller. Diese maritimen Noten finden sich auch in der Einrichtung des Restaurants wieder – Materialien aus dem Schiffsbau treffen auf einen atemberaubenden Blick auf die Veldener Bucht.

Blogger meets Chef. Nach dem Cuisino Wien wurde die Initiative „Blogger meets Chef“ auch in Velden umgesetzt. Gemeinsam mit Foodbloggerin Florentina Klampferer (www.storiesonaplate.com) wurde in der Restaurantküche getüftelt und gekocht, fotografiert und natürlich verkostet. Für Küchenchef Vanic findet die sympathische Kärntnerin nur lobende Worte: „Er ist ein großartiger Mensch, der voller Ideen, Engagement und Herzlichkeit steckt. All das spiegelt sich in seinen unglaublichen Geschmackskreationen wider. Kein Teller gleicht dem anderen. Auf den Tisch kommt, was Saison hat, gepaart mit Highlights aus aller Welt.“ Weiters erzählt Florentina, die neben ihrem Blog auch als Fotografin, Food-Stylistin und Kochbuchautorin erfolgreich ist, über die bereichernde Zusammenarbeit: „Jedes einzelne Gericht ist sorgfältig durchdacht. Nicht nur im Geschmack, denn was hier auf die Teller gezaubert wird, sind wahre Kunstwerke. Im zweiwöchigen Rhythmus werden über das Jahr stets neue Geschmacksexplosionen kreiert.“ Zusammen haben sich Marcel Vanic und Florentina Klampferer an ein überaus feines Menü gewagt. Zwei Rezepte daraus haben die beiden uns verraten ...