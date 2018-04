Schlank ohne Kalorienzählen

Dauer: 60 min

Portionen: 2

Zutaten

100 g Lauch

1 EL Olivenöl

350 g Rinderhack

100 ml Rinder- oder Gemüsebrühe

200 g Karotten

300 g Weißkohl

100 ml passierte Tomaten

1 rote Chilischote

Currypulver

Paprikapulver

Salz, Pfeffer

2 EL Sauerrahm (18 % Fett)

Schnittlauchröllchen

Zubereitung

1. Schneiden Sie den Lauch in Scheiben. Schwitzen Sie diese in einem Topf mit Olivenöl an. Geben Sie das Rinderhack dazu und braten Sie es unter Rühren an, bis es gut gebräunt ist.

2. Geben Sie die Rinder- oder Gemüsebrühe dazu und lassen Sie das Gericht einmal aufkochen.

3. Schneiden Sie die Karotten und den Weißkohl fein und geben Sie beides zusammen mit den passierten Tomaten in den Topf.

4. Schneiden Sie die Chilischote längs auf und entfernen Sie die Kerne. Schneiden Sie die Chilischote in dünne Scheiben und geben Sie sie dazu.

5. Würzen Sie alles mit Curry- und Paprikapulver, Salz und Pfeffer und lassen Sie das Gericht etwa 45 Minuten köcheln, bis der Kohl gar ist.

6. Servieren Sie das Gisou mit 1 Esslöffel Sauerrahm und bestreuen Sie das Ganze mit Schnittlauchröllchen. Pro Person haben Sie nun: 3 Hände voll Gisou mit 1 Esslöffel Sauerrahm und Schnittlauchröllchen darauf.

Tipp. Gisou ist ein Weißkohleintopf mit Rindfleisch. Bereiten Sie die doppelte Portion zu – das Gericht schmeckt am nächsten Tag noch besser. Wenn das Gericht schärfer sein soll, dann behalten Sie die Chilikerne bei.