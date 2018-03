Palmöl - es geht auch ohne!

Good to know. Palmöl ist heute das am meisten verwendete pflanzliche Öl der Welt. Allein in Österreich werden jährlich rund 50.000 Tonnen Palmöl verbraucht. Der Verzicht darauf kann mitunter schwierig sein, steckt das Öl doch in über 50 Prozent aller Produkte, die in einem durchschnittlichen Supermarkt verkauft werden. Ob Lebensmittel wie Schokoriegel oder Margarine, Pflege- und Reinigungsmittel oder Kosmetika – in all diesen Produkten hat Palmöl seine Finger im Spiel. Die Gründe, warum das Öl, das aus dem Fruchtfleisch der Ölpalmen gepresst wird, so oft zum Einsatz kommt, sind schnell gefunden. Zum einen zählt Palmöl zu einem der billigsten pflanzlichen Öle, zum anderen ist es universell einsetzbar. Es ist lange haltbar, behält auch bei Zimmertemperatur eine feste Konsistenz und ist geschmacksneutral. Zudem haben Ölpalmen im Vergleich zu anderen Ölfrüchten einen besonders hohen Ertrag.

Konsequenzen



Allerdings bringt die Palmölproduktion einige gravierende Probleme mit sich. Für den Bau der Palmölplantagen wird etwa in Indonesien und Malaysia im großen Stil tropischer Regenwald abgeholzt oder abgebrannt. Allein auf der indonesischen Insel Sumatra sind das stündlich Gebiete so groß wie 88 Fußballfelder. Die Rodung der Regenwälder bringt verheerende ökologische Folgen wie Monokulturen, Wildtier-Tötung und Artensterben mit sich. Auch Ausbeutung und Enteignungen sind bei der Palmölproduktion häufig die bittere Folge.