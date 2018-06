Aussprache-Fehler beim Italiener

Ciabbatta: Wird so ausgesprochen: "Tschiabatta". Bruschetta: Achtung! Kein deutsch ausgesprochenes "sch" sondern so: "Brusketta". Gnocchi: Das "G" ist stumm und die zwei "cc" werden zum k. So ist es richtig: "Njokki" Tagliatelle: Das "g" ist stumm. Richtig spricht man die Nudelsorte so aus: "Taljatelle". Prosciutto: Das "k" hat hier nichts verloren. Richtig: "Proschutto" Pizza Fughi: Nein, nicht Pizza "Fundschi" sondern "Fungi" Pizza Quattro Stagioni: So punkten Sie mit richtiger Aussprache: "Kuatro Stadschioni" Und nach dem Essen gönnen wir uns keinen "Expresso" sondern einen "Espresso" und keinen "Latte Matschato" sondern einen "Latte Macchiato" (ausgesprochen: Latte Makkiato). Und Chianti wird nicht als "Tschianti" ausgesprochen, sondern so: "Kianti"